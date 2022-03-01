В Озерске перевозчика мусора обвинили в мошенничестве почти на 2,5 млн рублей

Мужчина вывозил отходы помимо условий контракта

Житель Озерска пойдет под суд за мошенничество с мусором. Будучи директором транспортной компании, которая заключила договор с регоператором по обращению с отходами на вывоз мусора в Кыштымском кластере, он целый год незаконно вывозил другие отходы. Ущерб транспортной компании насчитывается на 2,4 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Расследование вел межмуниципальный отдел МВД России «Кыштымский». Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), в качестве обвиняемого — 50-летний житель Озерска, который причинил ущерб транспортной компании на 2,4 млн рублей.

«В ходе предварительного расследования установлено, что ранее не судимый житель Озерска, являясь директором транспортной компании, которая занималась сбором и вывозом твердых коммунальных отходов с территории Озерского городского округа, в течение одного года незаконно вывозил другие отходы. Установлено, что у данной компании был заключен договор по сбору и вывозу ТКО с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Кыштымского кластера, но мужчина перевозил также отходы других видов, за что получал денежные средства», — пояснили в пресс-службе регионального полицейского главка.

На период следствия обвиняемому избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Мужчине может грозить до 6 и 10 лет соответственно предъявляемым статьям. Материалы уголовного дела направлены в Кыштымский городской суд для рассмотрения по существу.