В Озерске пенсионерка перевела мошенникам семь миллионов рублей

Женщина лишилась всех своих накоплений

Жительница Озерска поверила мошенникам, которые представились сотрудниками сотовой компании, и перевела им семь миллионов рублей, рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

Злоумышленники позвонили 72-летней женщине и сообщили об окончании срока действия сим-карты. Для продления договора потерпевшую попросили назвать данные паспорта, что женщина и сделала. Через несколько минут она получила еще одни звонок. На этот раз лжесотрудница банка сообщила, что к счетам женщины получили доступ мошенники и все деньги надо перевести на безопасный счет.

«Пенсионерка поверила и за несколько недель перевела все имевшиеся у нее средства, которые копила годами. После она перевела за „страховку“ еще 32 тысячи рублей, которые заняла у знакомой», — сообщили в региональном полицейском главке.

Позже женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Схемы телефонных мошенников представляют угрозу даже для финансово грамотных людей.