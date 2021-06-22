В Озерске осудят двоих коммерсантов за поставку некачественного масла в организации

Ущерб составил более 330 тысяч рублей

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении директоров коммерческих предприятий Озерска. Они пойдут под суд за нанесение ущерба путем обмана. Об этом сегодня, 22 июня, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По версии следствия, директор Торгового дома «Продхолдинг» и руководитель предприятия «Фортуна» в период с 2017 по 2020 годы поставляли по госконтрактам сливочное масло в бюджетные учреждения. Выяснилось, что продукция не соответствует заявленным физико-химическим показаниям.

«В отношении директоров были возбуждены уголовные дела по пункту «а» части 2 статьи 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»), — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ущерб бюджетным организациям превысил 330 тысяч рублей. Расследование уголовного дела окончено, материалы переданы в Озерский горсуд для рассмотрения по существу.