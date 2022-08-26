В Озерске мужчину задержали за нелегальную продажу дизельного топлива

По версии следствия, подозреваемый незаконно торговал в течение пяти лет

В Озерске задержали 55-летнего мужчину, который, по версии следствия, незаконно продавал дизельное топливо. Об этом сегодня, 26 августа, сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

На протяжении пяти лет мужчина сбывал товар, не имея регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

В отношении озерчанина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»).

Как ранее сообщал наш сайт, Ленинский районный суд Магнитогорска вынес приговор организованной группе за продажу контрафактных сигарет.