В Озерске мужчину отправили в колонию за распространение интимных фото несовершеннолетней

Виновный создал страницу в соцсети от имени девушки

Озерский городской суд вынес приговор 44-летнему местному жителю. Его признали виновным в изготовлении материалов с порнографическим изображением несовершеннолетней и нарушении неприкосновенности частной жизни (статьи 242.1 УК РФ, статья 137 УК РФ). Об этом сегодня, 14 мая, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Суд установил, что виновный располагал фото- и видеофайлами интимного содержания с изображением 17-летней знакомой, создал от ее имени страницу в соцсети и вступал в переписку от ее лица. Также порнографические изображения он размещал в телеграм-канале.

«Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок пять лет», — сообщили в региональной прокуратуре.

Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске мужчине вынесли приговор за рассылку интимных фотографий бывшей супруги.



