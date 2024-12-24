В Озерске мужчина украл с предприятия металл на 300 тысяч рублей

Имущество обвиняемый выносил по ночам

Полиция Озерска задержала 65-летнего мужчину, похитившего бензоколонки, прицеп и металлическую дверь с территории предприятия, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Выяснилось, что злоумышленник по ночам проникал на территорию через незапертые ворота, выносил имущество, а потом сдавал металл в пункт приема. Ущерб предприятию составил 300 тысяч рублей.

«Полиции удалось вернуть похищенный прицеп его владельцу», — прокомментировали в ГУ МВД по региону.

Возбуждено уголовное дело о краже (статья 158 УК РФ).