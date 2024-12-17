В Озерске мужчина погиб под колесами иномарки

Водитель не увидела его в темноте

Вечером 16 декабря в Озерске на Озерском шоссе у дома № 13 произошла смертельная авария с участием пешехода, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Установлено, что 33-летняя водитель «Ниссан Кашкай» сбила мужчину, который шел по дороге во встречном направлении. На одежде пешехода не было световозвращающих элементов, и автомобилистка не увидела его. В результате мужчина в возрасте около 50 лет получил смертельные травмы.

Личность погибшего устанавливается. По факту аварии проводится проверка.