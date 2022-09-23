В Озерске мужчина перевел мошенникам 195 тысяч рублей, пытаясь устроиться на удаленную работу

Потерпевший взял кредит в банке

В Озерске 39-летний мужчина поверил звонку якобы сотрудницы банка, которая предложила ему удаленную работу. Мошенница убедила потерпевшего установить приложение и оформить кредитную карту, а позже списали 195 тысяч рублей. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Женщина рассказала потерпевшему о вакансии менеджера по продвижению услуг банка.

«По условиям трудоустройства будущему сотруднику необходимо было установить специальное приложение и оформить кредитную карту якобы для поднятия рейтинга организации. Ничего не заподозрив, мужчина выполнил условия, после чего ему на телефон стали поступать сообщения, содержащие коды подтверждения операций о списании денежных средств со счета. По телефону его убедили, что это безопасная процедура и переведенная сумма будет возвращена», — рассказали в региональном полицейском главке.

Также звонившая убедила озерчанина оформить еще один кредит. Только после потери денег мужчина понял, что его обманули. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»).

С начала года жители Челябинской области отдали телефонным мошенникам около 700 млн рублей. Раскрывать такие преступления сложно, и вернуть свои деньги смогли только 2,4% обманутых. Поэтому автономная некоммерческая организация «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области» запустила горячую линию по противодействию телефонным мошенникам.