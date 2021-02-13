В Озерске ликвидируют единственную в ЗАТО колонию строгого режима

Причины расформирования учреждения назвали в ГУФСИН

ГУФСИН России по Челябинской области начало процедуру ликвидации исправительной колонии № 24 в Озерске. Как сообщила корреспонденту Первого областного информационного агентства начальник пресс-службы ведомства, подполковник внутренней службы Ольга Емельянова, основная причина ликвидации — экономическая нецелесообразность.

«На момент начала ликвидации учреждения в нем содержалось в 2,5 раза меньше осужденных, чем предусмотрено лимитом. На них приходилось 80 сотрудников колонии строгого режима, которым нужно платить заработную плату, поэтому основная причина закрытия — это экономическая нецелесообразность. Осужденные переведены в другие исправительные учреждения Челябинской области с соответствующим режимом содержания»,— рассказала Ольга Емельянова.

Что касается сотрудников, то, по словам начальника пресс-службы ГУФСИН России по Челябинской области, тем, кто намерен продолжить службу, предложено перевестись в другие исправительные учреждения, сейчас идет соответствующий процесс. Те сотрудники, у кого есть право выйти на пенсию, могут воспользоваться им либо также продолжить службу.

«Все мероприятия по ликвидации колонии будут завершены осенью этого года, скорее всего в октябре»,— добавила Ольга Емельянова.

Будут ли здание колонии эксплуатировать в будущем или снесут — пока неизвестно.

Отметим, о ликвидации единственной в ЗАТО колонии строгого режима № 24 заявили еще в 2019 году. Однако точные сроки начала процесса не назывались.