В Озерске эвакуировали 550 детей из лагерей «Орленок» и «Звездочка»

Там из-за стихии оборвало кабели электричества

В Озерске Челябинской области временно эвакуировали детей из двух лагерей из-за аварийного отключения электричества. Как рассказали в администрации городского округа, детей на время восстановительных работ отправили в Озерск.

Все случилось сегодня, 29 июня. Разгулявшаяся стихия и сильные порывы ветра оборвали кабель, питающий два загородных лагеря: «Орленок» и «Звездочка». Более пяти сотен озерчан, отдыхающих в лагерях, уже вернули в город и передали родителям.

На месте обрыва сейчас работает аварийная бригада и электрики «Маяка». Ориентировочно работы займут около двух дней, после чего дети вернутся в лагеря.