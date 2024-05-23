В Озерске экс-главврач осужден за получение взяток почти на 2 млн рублей

Мужчина помогал взяткодателям отправлять родственников на принудительное лечение

В Озерске вынесли приговор бывшему заведующему психоневрологическим диспансером, который более шести лет отправлял людей на принудительное лечение без их согласия, сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области.

«В суде установлено, что с января 2017 года по июль 2023-го мужчина получил от граждан взяток на сумму около 1,8 млн рублей за оказание содействия в длительной госпитализации родственников в психоневрологический диспансер либо за госпитализацию без согласия самих пациентов», — рассказали в ведомстве.

Врач признан виновным в нескольких эпизодах получения взятки. Суд отправил его в колонию строгого режима на 5 лет 6 месяцев и назначил штраф в размере 6 миллионов рублей.

Добавим, деньги, полученные в качестве взяток, подсудимый добровольно перевел в бюджет государства в ходе следствия.