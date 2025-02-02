В Озерске двое мужчин избили и ограбили знакомого и его друга

Один из пострадавших в реанимации

В Озерске полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в жестоком избиении и ограблении двух местных жителей. Возбуждено уголовное дело о разбое, задержанные ждут избрания меры пресечения в следственном изоляторе. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сообщение поступило от соседки пострадавшего. Она рассказала, что к мужчине в квартиру ворвались неизвестные и оттуда доносится сильный шум. Прибывшие полицейские обнаружили в помещении двух избитых мужчин, один из которых был без сознания.

Хозяин квартиры рассказал, что ночью к нему пришел знакомый, и как только он открыл дверь, тот вместе со своим товарищем напал на него и начал избивать. Досталось и его другу, который находился у него в гостях. После подозреваемые украли сотовые телефоны и деньги и скрылись. Ущерб мужчина оценил в 100 тысяч рублей.

Правоохранители в течение суток установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались 28-летний и 24-летний местные жители. Часть похищенного у них изъяли. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело о разбое, совершенном с незаконным проникновением в жилище (часть 3 статьи 162 УК РФ). Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Друг пострадавшего находится в реанимации.