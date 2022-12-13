В Озерске домохозяйка оформила кредиты и перевела мошенникам более 1,2 млн рублей

Женщина была на связи со злоумышленниками пять месяцев

В Озерске 51-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников и по их указке оформила кредиты на 1,2 млн рублей. Все деньги потерпевшая перевела на подконтрольные злоумышленникам счета. Об этом сегодня, 13 декабря, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Потерпевшей позвонил незнакомый мужчина и предложил пройти бесплатный курс обучения финансовой грамотности. В процессе 10-дневного якобы обучения куратор рассказал о платформе инвестирования, куда можно вложиться и хорошо заработать. Женщина поверила, оформила в банках кредиты и перевела все деньги в течение пяти месяцев, однако прибыли так и не дождалась.

«Спустя некоторое время „куратор“ сообщил потерпевшей, что инвестированные средства „сгорели“, и предложил оформить процедуру банкротства. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию», — рассказали в региональном полицейском главке.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как ранее сообщал наш сайт, автономная некоммерческая организация «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области» запустила горячую линию по противодействию телефонным мошенникам.