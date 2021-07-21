В Озерске директор турфирмы пойдет под суд за обман клиентов

Обвиняемая тратила деньги туристов, внесенные за путевки

Прокуратура Озерска направила в суд уголовное дело в отношении директора турагентства «Лобстер». Ее обвиняют в присвоении и растрате денег туристов. Об этом сегодня, 21 июля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В ходе следствия выяснилось, что обвиняемая полученные в счет бронирования деньги не вносила, а тратила на личные нужды и под различными предлогами затягивала процесс оформления путевок.

«Всего обвиняемая похитила свыше одного миллиона рублей. В ходе следствия она частично возместила ущерб потерпевшим, выплатив 440 тысяч рублей», — сообщили в региональной прокуратуре.

Уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение и растрата») направлено в Озерский горсуд.

Автор: Даниил Паньков