В Озерске будут судить наркофермера

У мужчины обнаружили три десятка кустов конопли и более 1,5 кг высушенных частей растения

Житель Озерска пойдет под суд за разведение конопли. «Плантацию» 47‑летний мужчина устроил у себя дома, сообщает пресс-служба полиции.

«В ходе обыска по месту жительства подозреваемого обнаружили и изъяли 31 куст запрещенной к свободному обороту конопли, а под окном нашли высушенные части растения весом более 1,6 килограмма», — рассказали в ведомстве.

Уголовные дела, возбужденные по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 231 УК РФ и частью 2 статьи 228 УК РФ, с утвержденным обвинительным заключением направлены в Озерский городской суд для рассмотрения по существу.