В Озерске автомобилист врезался в ворота контрольно-пропускного пункта

У водителя резко ухудшилось состояние, и он съехал с дороги

В Озерске Челябинской области водитель автомобиля «Джили» врезался в ворота контрольно-пропускного пункта. Как сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, мужчину госпитализировали.

Информация об аварии появилась в одном из местных пабликов в социальной сети «ВКонтакте». Как сообщила очевидец Марина Броварова, водитель увел машину с дороги, чтобы избежать тройного ДТП со стоящими впереди автомобилями.

«Он был в сознании, скорее всего, отказали тормоза. После удара все задымилось, полился бензин. Муж из машины достал огнетушитель, все запенили. Один экипаж ДПС были в это время на КПП, проверяли у кого-то документы, так что оказались на месте оперативно. Минут через 5 приехал второй экипаж и пожарка с мигалками. Молодец мужик, что увел машину в сторону, иначе жертв было бы не избежать»,— написала она.

Как уточнили в пресс-службе полицейского главка, во время движения водителю стало плохо. Чтобы избежать столкновения со стоящими впереди автомобилями, он съехал с дороги и врезался в опору. Сотрудники полиции вызвали ему бригаду «скорой помощи», мужчину госпитализировали.