В Снежинске 16-летний подросток до смерти избил свою мать

К трагедии привела ссора пьяной женщины с сыном

В городе Снежинске Челябинской области 16-летнего школьника подозревают в нанесении смертельных травм своей матери. Об этом сегодня, 8 июня, сообщили в Следственном управлении СК РФ по Челябинской области.

Трагедия произошла днем 4 июня в квартире одного из домов.

«Подозреваемый в ходе бытового конфликта нанес несколько ударов матери, находившейся в состоянии алкогольного опьянения. Впоследствии женщина скончалась от разрыва внутренних органов», — уточнили в Следственном управлении.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.