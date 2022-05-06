В озере Челябинской области нашли тело рыбака

Мужчину обнаружили на глубине 2,5 метра

На озере Байнауш Каслинского района в 170 метрах от берега спасатели нашли тело 62-летнего рыбака. Об этом сегодня, 6 мая, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Тревогу забили очевидцы. Они рассказали, что в течение дня наблюдали за мужчиной, который рыбачил с лодки, а к утру обнаружили на воде только судно.

«Прибыв на место происшествия, спасатели при помощи „кошки“ обследовали район вокруг заякоренной надувной лодки и на глубине 2,5 метра обнаружили утонувшего рыбака, им оказался житель Свердловской области», — рассказали в региональной ПСС.

Как ранее сообщал наш сайт, на озере Айдыкуль Кунашакского района пропал 60-летний рыбак. Он вышел на воду на моторной лодке.