В отряде «ЛизаАлерт» рассказали, как проходят поиски подростка в Еткульском районе

Сотни неравнодушных людей ежедневно приезжают из разных городов

Сегодня наступил седьмой день поисков пропавшего в Еткульском районе 14-летнего Арслана Мохаммади. Почти две тысячи людей — поисковики, добровольцы, полиция, МЧС, спасатели — прочесывают леса, болота, сады, колодцы и трассы. Результата пока нет. Но люди не сдаются. Ежедневно в штаб, организованный в администрации поселка Бектыш, прибывают желающие поучаствовать в поиске, рассказали Первому областному информагентству в пресс-службе отряда «ЛизаАлерт».

Большинство добровольцев приезжают из Челябинска. Горожане привозят продукты, воду, перчатки, сапоги. Выгрузив скарб, люди просят зарегистрировать их в поисковую группу.

«Еды привозят очень много, в том числе готовой. Повара одного детского сада в Коркино передали целую кастрюлю вареной картошки. Местная жительница, узнав, что волонтеры ночуют в штабе, принесла теплое одеяло. В администрации организован штаб, подключена техника, рации. Один мужчина привез холодильник», — рассказала пресс-секретарь отряда «ЛизаАлерт» Татьяна Андреева.

Поисковые группы отправляют на четыре часа, после этого они обязательно должны вернуться в штаб. В лесу и полях не ночует никто — палаточный лагерь развернут в администрации. Волонтеры берут с собой еду, воду. Кто-то спит в машине, местные предлагают поисковикам помыться и заночевать в их домах.

«Отклик колоссальный, конечно. Вера в людей возрождается в такие моменты. Приезжают добровольцы из Тюмени, Екатеринбурга, Златоуста, Миасса. Отправляются на поиски по очереди. Прибыл болотоход из Кургана. Большая часть территории обследована беспилотниками, совершается объезд заболоченной местности. Исследуются линейные объекты — обочины дорог, трассы. Оклейка ориентировками проводится даже на трассе между Челябинском и Екатеринбургом», — продолжила Татьяна Андреева.

В поисковом отряде не говорят о сроках сворачивания поисков — будут искать до результата.

«Безусловно, интенсивность поисков будет снижаться, но в любом случае волонтеры будут привлекаться периодически. Вспомнила историю, как искали пропавших в Башкирии мальчиков. Поиски беспрерывно шли три недели. Нашли только одного. Мертвым. Второго ищут до сих пор, три месяца уже прошло», — отметила Татьяна Андреева.

В Еткульской средней школе организован пункт отдыха для волонтеров, прибывших из других регионов. Для них организовано питание.

В поисках Арслана принимали участие и журналисты газеты Еткульского района «Искра».

«Уходили на четыре часа. До места поисков отправились на машине. Потом шли пешком. Но там непроходимые заросли, конечно. Большие сомнения, что мальчик туда пробирался. Версии в голове крутятся разные, но не хочется нагнетать», — поделилась главный редактор газеты Айна Борисова.













Напомним, Арслан Мохаммади пропал 6 июля, когда отправился с родителями в лес за грибами. Взрослые вышли из машины на 5—10 минут, а когда вернулись, подростка в салоне авто уже не было.



Со дня пропажи в поисках мальчика поучаствовали уже две тысячи человек. Спасатели проверили все колодцы в Еткульском районе, обошли все СНТ и проверили участки дачников. По факту исчезновения ребенка в Коркино возбудили уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ).