В отношении челябинца возбудили дело за оправдание терроризма в соцсетях

Подозреваемый задержан





Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении челябинца, подозреваемого в публичном оправдании терроризма. Об этом сегодня, 21 мая, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По предварительной версии, мужчина разместил в социальных сетях комментарии и публичные заявления о правильности идеологии и практики терроризма. Также подозреваемый написал о том, что террористов необходимо поддерживать и подражать им.

В отношении челябинца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма»).

«В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили в региональном СУ СКР.

Как ранее писал наш сайт, следственный отдел по Ленинскому району Челябинска прекратил уголовное дело в отношении 18-летнего Дениса Куценко, которого задержали за публикацию поста о готовящемся массовом убийстве 23 сентября прошлого года.