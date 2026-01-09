В отношении 19-летнего челябинца возбудили уголовное дело за покушение на совершение теракта

Ему грозит пожизненное лишение свободы

Следственным органом УФСБ России по Челябинской области в отношении 19-летнего челябинца возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 ч.1 ст.205 УК России (покушение на совершение теракта).

Накануне сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали молодого человека за незаконное хранение взрывчатых веществ. Центральный суд города Челябинска избрал ему меру пресечения в виде ареста на 2 месяца. В квартире подозреваемого обнаружили компоненты для изготовления самодельной взрывчатки.

Возбуждено уголовное дело. В рамках возбужденного уголовного дела оперативниками установлен факт совершения фигурантом преступных действий, направленных на вывод из работы отдельных объектов инфраструктуры региона.

В настоящее время в отношении фигуранта продолжаются следственные действия. За совершение преступлений террористической направленности предусматривается ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.