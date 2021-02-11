В отделе полиции в Калининском районе Челябинска назначен новый начальник

Руководитель переведен из Копейского отдела МВД

Отдел полиции «Калининский» в Челябинске возглавил бывший заместитель начальника отдела МВД России по Копейску Василий Горохов, сообщили сегодня, 11 февраля, в пресс-службе регионального главка.

Нового руководителя представил коллективу начальник УМВД России по городу Челябинску полковник полиции Сергей Миронов.

Василий Горохов родился в Абакане в Республике Хакасия. Начал службу в органах внутренних дел в 2005 году в должности оперуполномоченного группы по делам несовершеннолетних отдела уголовного розыска УВД г. Копейска.