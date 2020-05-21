В отделе полиции скончалась жительница Челябинской области

Женщину задержали за административное правонарушение.

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Жительницу Аргаяшского района обнаружили мертвой утром 21 мая в камере для административно задержанных местного отдела полиции. На теле женщины не обнаружили признаков, указывающих на криминальный характер смерти. По данному факту проводится доследственная проверка.

«По предварительным данным, женщина в состоянии алкогольного опьянения, была доставлена в отдел полиции для принудительного доставления в суд для рассмотрения материала об административном правонарушении. По предварительной информации причиной смерти является сердечное заболевание», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки примут процессуальное решение.