В Оренбургской области задержали подозреваемого в убийстве трех студенток

Им оказался парень одной из погибших

Сегодня, 30 сентября, правоохранителям удалось задержать подозреваемого в убийстве трех девушек в городе Гае Оренбургской области. Им оказался 18-летний Анвар С.

По предварительным данным, молодой человек встречался с 17-летней Айгиз У., тело которой нашли во дворе.

Напомним, трагедия развернулась сегодня утром. В одной из квартир в городе Гае Оренбургской области нашли тела двух девушек. Жертвы были зарублены топором. Во дворе дома была обнаружено тело еще одной студентки.

Подозреваемый убил девушек, поджег квартиру и скрылся. Молодого мужчину удалось задержать. По предварительным данным, он встречался с одной из погибших девушек.

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области Зудерману В.Д. доложить о проведенных первоначальных следственных действиях и поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате СК», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

UPD: позже выяснилось, что Анвар С. во время совершения убийства, по его словам, находился в Уфе, от следствия он не скрывается.