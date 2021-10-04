В Оренбургской области задержали подозреваемого в убийстве трех студенток

Ранее преступник был судим за убийство и разбой

Накануне вечером, 3 октября, в Орске Оренбургской области задержали подозреваемого в убийстве трех студенток в городе Гае. Им оказался ранее неоднократно судимый 30-летний местный житель, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Следственный комитет России.

30-летнего Александра Лазарева задержали при попытке угона автомобиля в Орске. Подозреваемого доставили на допрос к следователю.

По данным УМВД города Орска, мужчина уже дважды был судим. Первый раз — за разбой, был освобожден досрочно. В 2012 году он отбывал наказание за убийство директора бара «Апельсин». В колонии он провел 9,5 лет и освободился всего два месяца назад.

Напомним, трагедия произошла в минувший четверг в городе Гае. Во время тушения пожара в одной из квартир нашли тела двух студенток, а во дворе дома — еще одно тело со множеством ножевых ранений. По данным следствия, сначала рецидивист расправился с девушками, а затем, чтобы замести следы, поджег квартиру.

Известно, что девушки 17, 18 и 19 лет приехали из Башкирии и учились в местном медицинском колледже. В городе Гае они снимали квартиру.