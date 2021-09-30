В Оренбургской области неизвестный зарубил топором трех студенток

Девушки снимали квартиру вместе

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Сегодня, 30 сентября, в квартире одного из домов в городе Гае Оренбургской области нашли тела двух девушек, тело еще одной лежало во дворе. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Сначала на место происшествия выехали сотрудники МЧС после сообщения о пожаре. Во время тушения огня в квартире нашли тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Студенток зарубили топором. Труп еще одной жертвы нашли во дворе — видимо, раненой девушке удалось выбежать из квартиры, однако от полученных травм она скончалась на улице.

Известно, что погибли 18-летняя 17-летняя и 19-летняя студентки. Девушки приехали в Оренбургскую область из Башкирии, вместе снимали квартиру и учились в медицинском колледже.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Ведутся поиски подозреваемого.