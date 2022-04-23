В Оренбургской области на руднике в результате взрыва погибли три человека

Следственный комитет возбудил уголовное дело, проводится проверка

Сегодня, 23 апреля, на Гайском горно-обогатительном комбинате в Оренбургской области произошел взрыв. В результате три человека погибли. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Оренбургской области.

По предварительным данным, около 8:50 утра при проведении горно-взрывных работ произошла внештатная детонация взрывчатого вещества на глубине 1,2 километра. 88 рабочих эвакуировали, три человека погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 216 Уголовного кодекса Российской Федерации «(Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)».

«Следователи СК России работают на месте происшествия. В рамках расследования уголовного дела ими производятся следственные и процессуальные действия, направленные на объективное и всестороннее установление обстоятельств произошедшего»,— уточнили в ведомстве.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что семьям погибшим окажут всю необходимую помощь.