В Омске вынесли приговоры виновным в обрушении казармы

В результате ЧП погибли 24 солдата, в том числе два срочника из Челябинской области

В Омском гарнизонном военном суде вынесли приговор десяти виновным в обрушении перекрытий казармы в поселке Светлом, в результате которого погибли 24 солдата, в том числе двое из Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Директор ООО «РемЭксСтрой» Александр Дорофеев и бывший начальник «СМУ № 916» филиала ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое России» Игорь Титарев получили наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Бывший руководитель проекта РУЗКС ЦВО Дмитрий Баязов — семь лет колонии, бывший начальник производственно-технического отдела Новосибирского филиала ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России» Григорий Годнюк и экс-заместитель начальника по производству ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое России» Алексей Дубинин — по шесть лет колонии.

Бывшему заместителю командира войсковой части 64712 по тылу — начальнику тыла полковнику Владиславу Пархоменко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий на государственной службе, сроком на 5 лет и воинского звания «полковник», а также штрафа в размере 6 миллионов рублей.

Экс-заместителю руководителя регионального управления заказчика капитального строительства РУЗКС ЦВО Александру Савустьяну назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно.

Бывший инженер 1-й категории отдела технического надзора проектного офиса «СМУ-916» Николай Гашенко и старший инженер-инспектор инспекции технического надзора за капитальным строительством и капитальным ремонтом РУЗКС ЦВО Евгений Криворучко освобождены от наказания в связи с истечением сроков давности.

Бывший командир войсковой части 64712 полковник Олег Пономарев согласился с тем, что допустил халатность при выполнении своих обязательств. Судом в его отношении прекращено уголовное дело по данной статье в связи с истечением сроков давности.

Рассмотрение уголовного дела в отношении экс-руководителя проектного офиса «СМУ-916» Федора Ержанина приостановлено в связи с его тяжелым заболеванием.

В ходе следствия была обнаружена и изъята видеозапись, где видно, с какого именно места началось обрушение здания; опрошены в общей сложности более 100 человек; проведено 45 судебно-медицинских экспертиз.

Также установлено, что из-за некачественно проведенного ремонта, общая стоимость которого превысила 195,9 миллиона рублей, еще три казармы в Светлом остались в аварийном состоянии. Личный состав, размещенный в них, был расселен по соображениям безопасности.

Кроме того, следователи выявили, что в 2017 году Владислав Пархоменко вымогал у генерального директора ООО «СК ВЕГА», участвующего в исполнении задания государственного оборонного заказа по благоустройству территории военного городка, 200 тысяч рублей. 30 августа того же года он был задержан при получении взятки.

Напомним, трагедия случилась 12 июля 2015 года. Перекрытия казармы обрушились, внутри здания тогда пребывали 337 человек. Погибшими изначально числились 23 человека, среди них оказался и уроженец Челябинской области. 18-летний Азат Шангареев из Аргаяшского района погиб на месте. Еще один призывник из Челябинской области, Валерий Лебедев, скончался 15 июля в больнице Омска. Всего погибли 24 солдата. Главной причиной обрушения назвали некачественную кладку стен.

