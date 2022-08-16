В Омске оглашают приговоры по делу об обрушении казармы

Трагедия унесла жизни 24 солдат, в том числе двух срочников из Челябинской области

Сегодня, 16 августа, Омский гарнизонный военный суд оглашает приговор фигурантам дела об обрушении казармы учебного центра ВДВ. Решение выносят в здании Кировского районного суда, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе.

Уже известно, какие сроки получили фигуранты, признанные виновными в злоупотреблении полномочиями (часть 2 статьи 201 УК РФ), нарушении правил безопасности при проведении строительных работ (статья 216 УК РФ), мошенничестве (статья 159 УК РФ). Некоторые участники дела освобождены от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности преступления.

«Приговоры оглашают в здании Кировского районного суда Омска, пресс-секретарь гарнизонного суда находится там. Позже она сможет предоставить информацию», — сообщили в Омском военном гарнизонном суде.

Напомним, трагедия случилась 12 июля 2015 года. Перекрытия казармы обрушились, внутри здания тогда пребывали 337 человек. Погибшими изначально числились 23 человека, среди них оказался и уроженец Челябинской области. 18-летний Азат Шангареев из Аргаяшского района погиб на месте. Еще один призывник из Челябинской области, Валерий Лебедев, скончался 15 июля в больнице Омска. Всего погибли 24 солдата. Главной причиной обрушения назвали некачественную кладку стен.