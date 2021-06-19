В Октябрьском районе вспыхнул лесной пожар на площади 60 гектаров

Сотрудники ГИБДД в целях предотвращения распространения огня перекрывают участки дорог

Накануне днем, 18 июня, в Октябрьском районе Челябинской области загорелся лес. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области, площадь пожара возросла до 60 гектаров.

Получив сообщение о возгорании, спасатели незамедлительно отправились на место ЧП. Прибыв, они обнаружили два очага. Первый, на площади 5 гектаров, удалось быстро ликвидировать, площадь второго из-за сильного ветра быстро увеличилась до 60 гектаров.

«Первоочередные усилия межведомственной группировки направили на защиту населенных пунктов. Проведена опашка территории, в том числе вдоль автомобильной дороги. Дополнительно в районе деревень Могильное и Буланово выставлены посты. С целью недопущения дальнейшего распространения огня пущен встречный пал. Тушение осложняется болотистой местностью и порывистым ветром»,— уточнили в пресс-службе «чрезвычайного» ведомства.

На месте пожара работают сотрудники Челябинского, Златоустовского, Копейского и Миасского гарнизонов, а также четыре группы спасателей из Уральского учебного спасательного центра МЧС России. На место также прибыл замначальника ГУ МЧС России по Челябинской области Вадим Трунов.

«Для тушения пожара привлечено 84 человека и 21 единица техники, в том числе от МЧС России 41 человек и 12 единиц техники»,— добавляют в МЧС.

По словам очевидцев, на дорогах сильная задымленность. В региональном ГУ МВД России сообщают, что сотрудники ГИБДД перекрывают отдельные участки дорог в целях недопущения распространения огня и безопасности водителей.