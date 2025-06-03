В Октябрьском районе поймали рыбака-браконьера

Он выловил 160 карасей при помощи запрещенных предметов

В Челябинской области задержан пенсионер-браконьер с крупным уловом. Житель Октябрьского района рыбачил в период нереста при помощи сетей, и теперь ответит за незаконную добычу ресурсов, сообщает пресс-служба полиции.

Правоохранители задержали 69‑летнего местного жителя на озере Караульном, расположенном в 10 километрах от районного центра. Мужчина, используя надувную лодку, извлек из воды две рыболовные сети, в которых находилось 162 карася. Ущерб, нанесенный водным биоресурсам, оценивается более чем в 80 тысяч рублей.

Напомним, нерестовый период в Челябинской области действует с 5 мая по 15 июня. В это время ловить рыбу можно только с суши — с берега или острова, не вступая в воду, и только удочкой.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов).

Автор: Дарья Давтян