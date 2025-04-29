В Октябрьском районе огонь полностью уничтожил частный дом

Пламя перекинулось из‑за ветра

Сегодня, 29 апреля, в поселке Крутоярском Октябрьского района загорелась баня. Через несколько минут после сообщения прибыла добровольная пожарная команда, но огонь уже успел перейти на жилой дом, рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.

«На месте работали 2 человека и 1 единица техники от ДПК поселка Крутоярский, а также 8 человек и 2 единицы техники от МЧС России», — уточнили в ведомстве.

Администрация организовала подвоз воды к месту происшествия.

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