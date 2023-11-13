В Октябрьском районе из болот спасли заблудившуюся женщину

Из-за психического расстройства пострадавшая не могла объяснить, где находится

В минувшее воскресенье в Октябрьском районе десять полицейских и сотрудники МЧС до глубокой ночи и с риском для собственной жизни разыскивали жительницу деревни Лебедки, которая ушла из дома и заблудилась в окрестных болотах. Женщина сама позвонила в дежурную часть, но по причине психического расстройства не смогла дать поисковикам даже примерные ориентиры, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Потерпевшая лишь сообщила, что потеряла обувь, очень замерзла и окружена болотами. Поисковый отряд стал прочесывать все ближайшие к деревне непроходимые топи. Наконец около трех часов ночи женщина услышала крики полицейских и стала отзываться. Те пошли на голос буквально по воде и вскоре обнаружили несчастную сидящей на кочке посреди трясины.

Увидев своих спасителей, она заплакала. Двое офицеров полиции, лейтенант Сергей Портяной и майор Серик Контрабаев, помогая ей выбраться из болота, по пояс провалились в ледяную жижу и сами едва не утонули. На служебном автомобиле промокшую и замерзшую женщину довезли до трассы, откуда на машине скорой помощи ее доставили в районную больницу.