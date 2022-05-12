В офисе челябинского агентства недвижимости прошел обыск

Следственные действия силовики проводят по уголовному делу о мошенничестве

Сегодня, 12 мая, в офисе агентства недвижимости «Компаньон» на Труда, 88 прошли обыски. Следственные действия связаны с компанией Арсена Унаняна ООО «Меркада», юридический адрес которой находится там же. Об этом Первому областному информагентству сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Следственные действия связаны с ранее возбужденным уголовным делом о мошенничестве. Оперативное сопровождение оказывает отдел по борьбе с экономическими преступлениями», — рассказали в региональном полицейском главке.

В рамках расследования на допрос доставлен учредитель компании Арсен Унанян. Его телефон сегодня выключен.

Руководитель отдела маркетинга «Компаньона» Ольга Нестерова уточнила, что агентство недвижимости продолжает работать в прежнем режиме.

«ООО „Меркада“» находится в процедуре банкротства. Обыск был связан с деятельностью именно этой компании. „Компаньон“ работает как обычно», — рассказала Ольга Нестерова.

Как ранее сообщал наш сайт, челябинская полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества (часть 4 стати 159 УК РФ) при строительстве бизнес-центра «Романов» на северо-западе города. Строительством объекта занималась ныне банкротящаяся компания «Меркада». По предварительным данным, речь идет о махинациях с деньгами инвесторов, вложенными в возведение бизнес-центра.

Офис «Меркады» силовики навестили в феврале. Тогда Унанян объяснил эту проверку давлением на него кредиторов.