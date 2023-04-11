В одной из «запреток» Челябинской области сгорели вольеры с собаками

По словам местных жителей, животных в них содержали охотники

Утром 11 апреля в Снежинске произошел пожар в районе улицы Щелкина. В лесу неподалеку горели деревянные постройки. В огне погибли три собаки, которые находились здесь на постоянном содержании. Информацию подтвердили в Специальном управлении ФПС № 7 МЧС России.

«Сообщение о возгорании поступило в 7:23. По прибытии было обнаружено открытое горение площадью в 144 квадратных метра. Горели деревянные постройки. На пожаре работали 23 человека и 4 единицы техники, к 7:58 возгорание ликвидировали. Причины пожара устанавливаются», — пояснили корреспонденту ИА «Первое областное» в ведомстве.

На месте пожара находились вольеры, в которых местные охотники содержали своих собак. В огне и дыму погибли три собаки.