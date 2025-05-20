В общежитии в Ленинском районе Челябинска обрушились стена и потолок

Прокуратура начала проверку

Прокуратура Ленинского района Челябинска начала проверку по факту обрушения стены и потолка по адресу улица Челябинского рабочего, 5. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Стена и часть потолка обрушились в помывочном отделении общежития. После публикации в СМИ делом заинтересовалась прокуратура.

«В 2019 году дом № 5 по улице Челябинского рабочего был признан аварийным, срок расселения запланирован на 2027 год», — сообщили в ведомстве.

Прокуратура проверит исполнение жилищного законодательства управляющей компании при содержании многоквартирного жилого дома. В случае нарушений закона будут приняты меры.