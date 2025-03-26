В Нязепетровском районе сотрудница почты похитила 300 тысяч рублей

Женщина совершила 39 денежных переводов на свой счет

В Нязепетровском районе завершено расследование уголовного дела о хищении более 300 тысяч рублей с банковского счета местного отделения почтовой связи, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Обвиняемой по делу проходит 26-летняя сотрудница почты. По данным следствия, она совершила 39 денежных переводов на свою электронную ячейку, похитив таким образом крупную сумму.

«Полиция установила причастность женщины к преступлению в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с представителями почтовой службы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере). Обвиняемая находится под подпиской о невыезде», — рассказали в региональном полицейском главке.

Следствие завершено, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в Нязепетровский районный суд для рассмотрения.