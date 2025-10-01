В Нязепетровском округе браконьер пожарил и съел лебедя

Еще одну птицу он убил и закопал, чтобы скрыть следы преступления

В Нязепетровском округе задержали мужчину, которого подозревают в незаконной охоте на лебедей. Он убил двух птиц, а одну из них пожарил и съел вместе с приятелем, сообщает ГУ МВД по Челябинской области.

Накануне в дежурную часть поступило сообщение от местной жительницы: на территории охотхозяйства «Прохорово» возле деревни Ситцево на дереве висят туши двух лебедей. Следственно-оперативная группа выехала на указанный адрес и нашла двух пьяных мужчин, у которых имелось оружие, а также останки диких птиц.

По подозрению в незаконной охоте задержан 38-летний ранее судимый местный житель. После убийства лебедей он вместе с 18-летним знакомым ощипал, поджарил и съел одну птицу, а вторую, вместе с останками первой, закопал, пытаясь скрыть следы.

Экспертиза показала, что лебеди не были краснокнижными. Тем не менее мужчину привлекли по статье о незаконной охоте. Также, по предварительным данным, браконьер использовал нелегальное гладкоствольное охотничье ружье.