В Нязепетровске задержали подозреваемого в убийстве мужчины

Конфликт разгорелся во время застолья

В Нязепетровском районе оперативники задержали подозреваемого в убийстве 41-летнего мужчины, сообщили Первому областному информагентству в ГУ МВД по Челябинской области.

Выяснилось, что ЧП предшествовало шумное застолье, во время которого хозяин жилья поссорился с одним из гостей и получил от него удар ножом в грудную клетку. После расправы 37-летний подозреваемый избавился от ножа и успел переодеться.

«Следователями СО по Верхнему Уфалею возбуждено уголовное дело об убийстве (статья 105 УК РФ). Мужчина ранее неоднократно судим за кражи, вымогательство и хулиганство», — прокомментировали в региональном СУ СКР.

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