В Нязепетровске сгорели два дома

На помощь местным пожарным прибыли спасатели из Верхнего Уфалея

Минувшей ночью в Нязепетровске сгорели два дома. Несмотря на оперативность пожарных, пламя быстро перекинулось с одного здания на соседнее строение, сообщили в пресс-службе 8-го пожарно-спасательного отряда МЧС России по Челябинской области.

Сообщение о пожаре поступило с улицы Пролетарской. На место ЧП выезжали сотрудники 69-ой пожарно-спасательной части города. Прибыв на место, спасатели обнаружили два горящих строения. Помощь в тушении зданий пожарным оказали коллеги из Верхнего Уфалея.

«В результате два домовладения полностью уничтожены. Жертв нет. Предварительно причиной возгорания стал аварийный режим электрооборудования, реальные причины будут установлены после проведения проверки отделом надзорной деятельности»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, в минувшую пятницу в Челябинске при пожаре погиб человек. По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнем.