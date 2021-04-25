В Нязепетровске при пожаре в частных домах погибли три человека

Тела местных жителей были обнаружены во время тушения огня

Сегодня рано утром, 25 апреля, в Нязепетровске загорелись два частных дома. В результате ЧП скончались три человека. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сообщение о горении двух домов, расположенных на улице Зотова, пожарные получили в 04:29 утра. На место незамедлительно отправились сотрудники Каслинского пожарно-спасательного гарнизона. Увидев объятые огнем дома, специалисты объявили ранг пожара 1-Бис и принялись тушить пламя.

«Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Во время тушения были обнаружены тела трех взрослых людей — одного мужчины и двух женщин — без признаков жизни»,— уточнили в ведомстве.

На данный момент причины пожара устанавливают сотрудники отделения дознания.