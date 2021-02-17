В Нязепетровске при пожаре в частном доме погибли два человека

Произошедшее поздно вечером возгорание заметили не сразу, и огонь успел полностью охватить здание

Минувшей ночью в Нязепетровске Челябинской области произошел пожар в частном жилом доме. Прибывшие на место спасатели обнаружили тела мужчины и женщины без признаков жизни. Подробнее о происшествии и его причинах рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сообщение о пожаре на улице Кирова поступило сотрудникам 8 пожарно-спасательного отряда в 00:05 от очевидцев. Прибыв на место ЧП, спасатели обнаружили горение деревянного одноэтажного дома и надворных построек на площади 200 квадратных метров. В 00:30 возгорание было локализовано и пожарные принялись тушить огонь.

«В ходе тушения были обнаружены мужчина, 1958 года рождения, и женщина, 1963 года рождения, без признаков жизни. В 01:02 была объявлена ликвидация открытого горения»,— уточнили в «чрезвычайном» ведомстве.

На данный момент причины пожара устанавливаются сотрудниками отделения дознания. Однако, по предварительным данным, трагедия могла произойти из-за нарушения правил эксплуатации печного оборудования.

Пожар ликвидировали 27 человек и 9 единиц техники, включая 13 специалистов и 3 автомобиля от МЧС.