В Нязепетровске на пожаре нашли тела погибших

Сгорели деревянный жилой дом и надворные постройки

Ночью в среду, 17 февраля, в Нязепетровске во время пожара в частном доме сотрудники МЧС нашли двух погибших, сообщили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области.

«Сообщение о пожаре поступило на центральный пункт пожарной связи 8 пожарно-спасательного отряда в 00:05. На момент прибытия огнеборцев происходило горение частного деревянного одноэтажного жилого дома и надворных построек. Позднее обнаружение пожара позволило огню набрать силу. Уже в 00:30 на площади 200 квадратных метров пожарным удалось локализовать горение, не допустив его распространения. В 1:02 была объявлена ликвидация открытого горения», — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Во время тушения огня пожарные нашли тела 63-летнего мужчины и 58-летней женщины.

На тушении пожара участвовали 27 человек и девять единиц техники, в том числе от МЧС 13 человек и три единицы техники.

Установить причину пожара предстоит сотрудникам отделения дознания. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за нарушения правил эксплуатации печи.