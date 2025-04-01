В Нязепетровске мужчине вынесли приговор за незаконное хранение оружия

Виновный получил условный срок

Суд вынес приговор жителю Нязепетровска по делу о незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (статья 222 УК РФ). Об этом сегодня, 1 апреля, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

В сентябре 2024 года сотрудники УФСБ России по Челябинской области провели оперативно-розыскные мероприятия по месту жительства обвиняемого, изъяв более 200 граммов дымного пороха, охотничий карабин и боеприпасы к нему.

Верхнеуфалейский городской суд приговорил виновного к пяти годам и одному месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком два года.