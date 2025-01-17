В Новосинеглазово водитель иномарки сбил пешехода

Пострадавший шел по нерегулируемому переходу

Сегодня, 17 января, в Новосинеглазово водитель иномарки «Ниссан», 1977 года рождения, сбил пешехода. ДТП произошло по улице Энергетиков, 10.

«По предварительным данным, водитель, мужчина 1977 года рождения, управляя автомобилем „Ниссан“, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции по Челябинской области.

В результате ДТП телесные повреждения получил пешеход, 1972 года рождения. Он был доставлен в медицинское учреждение.