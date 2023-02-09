Два человека стали жертвами взрыва газа в Новосибирске

Спасатели вытащили из-под завалов одну женщину

Ранним утром 9 февраля в Заельцовском районе Новосибирска в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов жилого дома на улице Линейной. На данный момент известно о двух погибших, число пострадавших уточняется. Собщают пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области и Следственного комитета РФ.



По данным пресс-службы новосибирского ГУ МЧС, сообщение о взрыве поступило в 3-43 по московскому времени. В результате оказался разрушен средний подъезд жилой пятиэтажки, этажи с третьего по пятый загорелись. Эпицентром спасатели считают квартиру на третьем этаже. Позже в Следственном комитете РФ сообщили, что разрушены оказались два подъезда. В ГУ МЧС подтверждают вероятность обрушения пострадавших несущих конструкций.

Из дома самостоятельно эвакуировались 50 человек, для них, по распоряжению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и главы города Анатолия Локтя развернут пункт обогрева на базе ближайшей школы.

На данный момент на разборе завалов задействовано почти 500 сотрудников МЧС, привлечена 81 единица техники и кинологические расчеты. По последним данным, в подвале под обрушившимся подъездом спасатели обнаружили придавленную плитой женщину. Плиту сдвинули с помощью автолестницы, пострадавшая госпитализирована.

В Следственном комитете сообщают, что на данный момент известно о двух погибших и семи пострадавших, число пострадавших продолжает уточняться. Причиной взрыва называется утечка газа или неисправность газового оборудования.

«Следователями СУ СКР по Новосибирской области в связи с хлопком бытового газа в жилом доме в городе Новосибирске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», - уточнили в пресс-службе СК России.

Напомним, 7 февраля аналогичная трагедия произошла в городе Ефремове Тульской области. Взрыв газа унес пять жизней, три человека были госпитализированы, спасены семеро.

Одно из самых громких происшествий такого рода за последние годы случилось в Магнитогорске 31 декабря 2018 года. Тогда в результате взрыва газа погибли 39 человек.