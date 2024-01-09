В новогодние каникулы восемь человек погибли на пожарах в Челябинской области

Сотрудники МЧС напоминают о правилах безопасности

С начала года в Челябинской области случилось 103 пожара, на которых пять человек получили травмы. Восемь южноуральцев погибли, в том числе трехлетний ребенок, сообщили сегодня, 9 января, в ГУ МЧС по региону.

Сотрудники ведомства все праздничные дни работали в режиме повышенной готовности, посещали многодетные семьи, одиноких пожилых людей и вручали памятки по пожарной безопасности.

«Сотрудники МЧС настоятельно призывают жителей региона соблюдать элементарные требования пожарной безопасности: не перегружать электросети, не использовать аварийное электрооборудование, не оставлять без присмотра топящиеся печи и камины, соблюдать меры безопасности при курении (особенно в нетрезвом виде), следить за маленькими детьми и ни в коем случае не оставлять их одних», — напомнили в региональном чрезвычайном ведомстве.

Основными причинами пожаров с начала года стали нарушение правил эксплуатации печей и неосторожность при курении.

Так, накануне в СНТ «Юбилейный-2» под Челябинском на пожаре погиб трехлетний мальчик. Ребенок воспитывался в благополучной семье, на праздниках гостил у бабушки с дедушкой. Когда малыш уснул, супруги решили сходить в магазин, тогда в доме и вспыхнул пожар.