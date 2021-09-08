В Норильске трагически погиб глава МЧС РФ Евгений Зиничев

Генерал армии спасал жизнь человека

Сегодня, 8 сентября, в Норильске трагически погиб глава МЧС РФ Евгений Зиничев. Ему было всего 55 лет. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», — говорится в сообщении ГУ МЧС РФ.

Известно, что во время учений стоявший на краю обрыва оператор поскользнулся и упал в воду. Евгений Зиничев молниеносно отреагировал и бросился на спасение мужчины, однако ударился головой о камень и погиб. Оператор также скончался.

Зиничеву было 55 лет. Он возглавлял МЧС с мая 2018 года, тогда же он вошел в состав Совета безопасности.