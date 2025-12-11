На ночном пожаре в Златоусте погиб мужчина

Жизнь человека унесла непотушенная сигарета, говорят в МЧС

В Златоусте ночью тушили квартиру на четвертом этаже многоквартирного дома. Одного человека удалось спасти, один — погиб, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

«Из задымленного подъезда в сопровождении огнеборцев при помощи спаскомплета выведен мужчина с пятого этажа. Этажом ниже в горящей квартире звено газодымозащитной службы обнаружило мужчину без признаков жизни», — говорится в сообщении.

Предварительной причиной ЧП, по данным ведомства, стало неосторожное обращение с огнем при курении.