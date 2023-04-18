В ночном пожаре в Копейске сгорел жилой барак

Жильцы не пострадали

В поселке Железнодорожном Копейского городского округа вспыхнул жилой дом барачного типа. К моменту прибытия оперативных служб из горящего здания самостоятельно спаслись шесть жильцов. По данным ГУ МЧС России по Челябинской области, причины пожара установит испытательная лаборатория.

Сообщение о пожаре поступило ночью. На момент прибытия пожарных установлено, что горит кровля дома. Шесть взрослых самостоятельно эвакуировались еще до прибытия спасателей. Пожар потушили. На место отправили испытательную пожарную лабораторию для установления причины пожара.

В минувшие сутки пожар случился в Карталах. На улице Советской горел жилой деревянный одноквартирный дом. Причины пожара уточняются.

15 апреля в Верх-Катавке произошел крупный пожар. Со слов очевидцев, сгорело три дома. А на следующий день в поселке вновь сгорел еще один дом.

Напомним, на территории Челябинской области действует особый противопожарный режим. Штрафы за разведение огня на открытой местности выросли вдвое.